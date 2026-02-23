L’oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Migliora la forma fisica: riuscirai ad ottenere molto nel lavoro e nello studio; insomma, oggi faticherai un po’ meno. In amore qualche alterco, ma di breve durata…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Qualcuno potrebbe addirittura decidere di sposarsi, di trasferirsi. Non perdere di vista un’occasione che andrebbe colta al volo in questi giorni.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Attenzione a persone che possono darti fastidio, creare delle polemiche, metterti in difficoltà. Entro poco potresti dover fare delle scelte che riguardano il lavoro.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Incontri piacevoli, decisioni d’amore importanti. La giornata ti allieta con l’espansività, la generosità e la capacità di essere empatici con l’ambiente.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Parte con qualche dubbio una giornata che comporta un po’ di stress, considera se rimandare ogni situazione che possa comportare agitazione o difficoltà.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Amicizie influenti possono proporti un affare. Chi è rimasto solo da tempo può guardarsi attorno proprio adesso.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Cura l’alimentazione e l’estetica, evita i lavori pesanti e lo sport estremo. Non ti far frastornare dall’emotività nei rapporti familiari e amicali.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata valida e positiva soprattutto nel pomeriggio; puoi mettere in chiaro molte cose anche a livello professionale. E’ necessario in questo periodo, rimettersi in gioco, i cambiamenti in corso portano stress ma anche eccitazione…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non sono state del tutto superate alcune problematiche di tipo fisico. Attento in amore, c’è lontananza e in qualche caso polemica.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Influssi complicati. Cambio di squadra o di lavoro, pensaci bene.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Chiedi, muoviti, parla con un capo, assòciati, fai domande. Cura di più la forma fisica.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Malgrado le tante incertezze e un po’ d’inquietudine, i tuoi progetti vanno avanti. In amore non ci sono ostacoli a meno che non li ponga proprio tu cercando persone impossibili. Per fortuna la giornata porta consiglio!