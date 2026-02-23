lunedì 23 Febbraio 2026

L’oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Migliora la forma fisica: riuscirai ad ottenere molto nel lavoro e nello studio; insomma, oggi faticherai un po’ meno. In amore qualche alterco, ma di breve durata…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualcuno potrebbe addirittura decidere di sposarsi, di trasferirsi. Non perdere di vista un’occasione che andrebbe colta al volo in questi giorni.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Attenzione a persone che possono darti fastidio, creare delle polemiche, metterti in difficoltà. Entro poco potresti dover fare delle scelte che riguardano il lavoro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Incontri piacevoli, decisioni d’amore importanti. La giornata ti allieta con l’espansività, la generosità e la capacità di essere empatici con l’ambiente.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Parte con qualche dubbio una giornata che comporta un po’ di stress, considera se rimandare ogni situazione che possa comportare agitazione o difficoltà.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Amicizie influenti possono proporti un affare. Chi è rimasto solo da tempo può guardarsi attorno proprio adesso.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Cura l’alimentazione e l’estetica, evita i lavori pesanti e lo sport estremo. Non ti far frastornare dall’emotività nei rapporti familiari e amicali.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata valida e positiva soprattutto nel pomeriggio; puoi mettere in chiaro molte cose anche a livello professionale. E’ necessario in questo periodo, rimettersi in gioco, i cambiamenti in corso portano stress ma anche eccitazione…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non sono state del tutto superate alcune problematiche di tipo fisico. Attento in amore, c’è lontananza e in qualche caso polemica.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Influssi complicati. Cambio di squadra o di lavoro, pensaci bene.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Chiedi, muoviti, parla con un capo, assòciati, fai domande. Cura di più la forma fisica.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Malgrado le tante incertezze e un po’ d’inquietudine, i tuoi progetti vanno avanti. In amore non ci sono ostacoli a meno che non li ponga proprio tu cercando persone impossibili. Per fortuna la giornata porta consiglio!































































