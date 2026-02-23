Meteo, le previsioni di lunedì 23 febbraio 2026

Fonte: il meteo.it

ROMA – Alta pressione in espansione sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile, il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso o con locali copertura, decisamente innocue. Da segnalare la formazione di nebbie sulle zone pianeggianti del Nord. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, mari generalmente poco mossi. Clima piacevole.

NORD

Pressione sempre più salda. La giornata inizierà con un cielo decisamente nuvoloso soprattutto al Nordovest e sulle zone di pianura, dove non mancheranno locali banchi di nebbia. Nel corso delle ore pomeridiane assisteremo a maggiori schiarite su tutte le regioni; durante le ore serali ecco tornare le nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale. Venti dai quadranti meridionali. Temperature: valori massimi attesi tra i 12 e i 16°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Pressione in ulteriore rinforzo. Giornata nel complesso stabile: dopo una mattinata caratterizzata da un cielo coperto su Toscana, Umbria, Marche e Nord della Sardegna, ecco che durante le ore pomeridiane il sole tenderà a farsi largo tra le nubi fino a essere maggiormente presente ovunque. Serata nel complesso stabile. Venti dai quadranti meridionali e settentrionali, mari mossi. Temperature: valori massimi compresi tra i 13 e i 16 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

Pressione più salda. La giornata inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni; soltanto sulla Campania ci saranno più nubi, ma senza piogge associate; nel corso delle ore pomeridiane aumenterà la nuvolosità su Basilicata, Puglia, rilievi calabresi e sulla Campania. Altrove, bel tempo prevalente con ampi spazi soleggiati. Venti meridionali, mari poco mossi. Temperature: valori massimi attesi tra i 13 e i 18 gradi su gran parte delle città