Pnrr, Bernini: “Al lavoro con la commissaria Ue Gabriel per lo sviluppo del piano”

ROMA – “Il nostro ministero è una fabbrica che produce futuro. E la Commissaria Gabriel è la nostra donna, la persona che può aiutarci a realizzare progetti e iniziative che riguardano lo sviluppo innovativo di alcuni aspetti del Pnrr che devono sopravvivere al 2026. Oggi abbiamo parlato della necessità di connessione tra tutti gli stakeholder che fanno da acceleratori di crescita e futuro. E poi di giovani e ricerca”. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha aperto così la conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, al termine del bilaterale con la Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. Bernini ha detto che la Commissaria ha dato apprezzato l’attività del ministero, “questo ci fa pensare al fatto pensare che stiamo andando nella direzione giusta– ha aggiunto la ministra- Abbiamo parlato finalmente di rientro dei cervelli, di infrastrutture di ricerca e dell’Einstein Telescope, a cui teniamo tantissimo, e che speriamo possa essere in Sardegna. Tutto questo, passa una collaborazione stretta con l’Europa“.

GABRIEL: ABBIAMO PIENA FIDUCIA IN QUESTO MINISTERO

“L’Italia svolge un ruolo strategico e importantissimo per la ricerca, è un attore fondamentale. Lo sforzo italiano è stato impressionante: ci congratuliamo per i 14 miliardi di euro stanziati nel Pnrr sulla ricerca, più di qualunque altro stato europeo. Abbiamo piena fiducia in questo ministero e nella possibilità che si realizzino tutte le misure messe in campo”. Così la a Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, al termine del bilaterale con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.