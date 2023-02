Formula 1, primi test in Bahrein: Verstappen il più veloce, poi Alonso e le Ferrari

(Crediti foto: Getty Images / Red Bull Content Pool)

ROMA – Il campione del mondo in carica Max Verstappen è stato il più veloce nel primo giorno di test al Bahrain International Circuit. Il pilota della Red Bull ha guidato sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, chiudendo la giornata con il tempo di 1’32″837 e con 150 giri effettuati. Verstappen ha concluso la giornata con un leggero vantaggio di 0″029 su Alonso. La nuova stagione del Campionato mondiale di F1 prenderà il via domenica 5 marzo proprio in Bahrein.

LE DUE FERRARI DIETRO VERSTAPPEN E ALONSO

La nuova Ferrari SF-23 è arrivata terza e quarta rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre Lando Norris ha preso il quinto posto con la McLaren, davanti al pilota della Mercedes Lewis Hamilton e Alex Albon della Williams. Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo ha ottenuto l’ottavo miglior tempo, mentre George Russell della Mercedes e il debuttante della Williams, Logan Sargeant, hanno completato la top 10.