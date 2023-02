Nino (Utopia): “Con il Pnrr l’Europa è al servizio dei territori”

ROMA – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) come prova tangibile di un’Europa “che è alle porte di casa”, pronta a sostenere progetti a servizio di comunità e territori, regioni e comuni: è la prospettiva suggerita da Carmine Nino, Public Affairs manager di Utopia, agenzia di Bruxelles specializzata nei rapporti con l’Ue. Di questo e altri aspetti, legati al rapporto tra le istituzioni comunitarie e le realtà nazionali e locali, l’esperto discuterà in occasione di un corso di formazione del Parlamento europeo rivolto a giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione. L’appuntamento è in programma a Roma il 2, 3 e 4 marzo, nella redazione dell’agenzia Dire.

Il punto di partenza per Nino sono “i giorni terribili dell’inizio della pandemia di Covid-19” e “la necessità di risposte dall’Europa delle quali tutti i cittadini spaventati avevano bisogno“. La tesi è che il percorso che ha portato alla nascita del Piano, noto anche con l’acronimo di Pnrr, per un valore previsto per l’Italia di oltre 190 miliardi di euro, è stato fatto “in stretto contatto” con i cittadini. “Le persone stavano male”, scandisce Nino, “e c’era bisogno di aiutarle”. Il manager di Utopia continua: “Si è cominciato nell’emergenza ma dopo l’Europa finalmente ha capito che doveva lanciare un messaggio concreto, economico, per una vera e propria ricostruzione“.

Secondo Nino, è da questa presa di coscienza che è nato il Pnrr. “Il Piano non esiste a Bruxelles ma nei comuni, nelle piccole città italiane e nei piccoli paesi“, sottolinea il manager. “Grazie a queste risorse, offerte al governo italiano sotto forma di prestiti senza interessi da ripagare, il Pnrr ha permesso di cominciare a realizzare una serie di progetti che servono ai cittadini nel quotidiano, consentendo loro di migliorare la propria vita”.