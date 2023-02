Tg Cultura, edizione del 23 febbraio 2023

L’8 MARZO CINQUE TEATRI UNITI NEL READING DI #CALLFORWOMEN

Cinque teatri, dislocati in diverse città d’Italia da Sud a Nord, celebreranno insieme la Giornata Internazionale della Donna per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità e per condannare, uniti in un’unica voce, chi commette molestie, violenze e discriminazioni. L’8 marzo sarà portato sulle scene dello Stabile di Napoli, dello Stabile di Torino, del Biondo di Palermo, del Franco Parenti di Milano e del Teatro di Roma, in forme diverse, con orari diversi e per pubblici diversi, il nuovo testo ‘#Callforwomen’ firmato da Ippolita di Majo.

A TORINO PER 3 MESI I PROTAGONISTI DELL’IMPRESSIONISMO

Con circa 300 opere di oltre 100 artisti apre a Torino l’ampia mostra ‘Impressionisti tra sogno e colore’, in programma dall’11 marzo al 4 giugno al Mastio della Cittadella-Museo Nazionale di Artiglieria gestito da Difesa Servizi. Per la prima volta in Italia, la mostra raccoglie opere rappresentative di tutti gli artisti partecipanti alle 8 mostre impressioniste tenutesi tra il 1874 e il 1886, con 45 dipinti a olio, 23 opere tecnica mista, opere grafiche, studi preparatori, ceramiche, sculture, a significare la ricchezza delle loro ricerche che, partendo dal classicismo di Ingres e attraversando il realismo di Courbet e la lezione dei barbisonnier che hanno portato alla nascita dell’Impressionismo e alla sua eredità.

ALLE TERME DI CARACALLA ARRIVA ‘LESSICO ANIMALE. MYSTERION’

Performance, video arte, fotografie, sculture sonore, dipinti, installazioni, composizioni materiche: dal 25 febbraio al 23 aprile nei sotterranei e nel mitreo delle Terme di Caracalla arriva ‘Lessico Animale. Mysterion’, di Yuval Avital, prodotto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, in collaborazione con il Reggio Parma Festival e la Fondazione Teatro Due di Parma. Curata da Cristiano Leone con la curatela scientifica del Direttore delle Terme Mirella Serlorenzi, più che una mostra ‘Lessico Animale. Mysterion’ è un’opera articolata in vari spazi attraverso molteplici linguaggi artistici, per intrecciare un fitto dialogo con ambienti delle Terme non sempre aperti al pubblico.

DAL 3 AL 5 MARZO A MILANO LA SETTIMA EDIZIONE DI MUSEOCITY

Dal 3 al 5 marzo Milano si trasforma in un unico, grande museo diffuso grazie all’apertura coordinata di oltre 110 tra musei pubblici e privati, grandi e piccoli, in centro e in periferia. È la settima edizione di Milano Museocity, la manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione con Associazione MuseoCity, che ha l’obiettivo di valorizzare i musei promuovendo la conoscenza del loro eccezionale patrimonio. Con il tema ‘La luce dei musei’, la kermesse si articola tra arte, storia, scienza e design, offerti al pubblico attraverso visite straordinarie, tour guidati, mostre ed eventi speciali, conferenze e laboratori, per adulti e bambini. Tra le proposte torna ‘Museo Segreto’, un percorso che quest’anno si sviluppa tra le 103 sedi partecipanti consentendo al pubblico di scoprire opere inedite o proposte con modalità nuove.