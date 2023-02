Tutti contro Valditara per l’attacco alla preside di Firenze: “Inaccettabile”

BOLOGNA – Grave. Inaccettabile. Un’occasione persa per tacere. Non sono piaciute a nessuno le parole con cui il ministro della scuola Giuseppe Valditara ha tuonato contro la preside della scuola di Firenze ‘colpevole’ di aver scritto una lettera ai suoi studenti e alle famiglie per metterli in guardia dal ritorno di atteggiamenti fascisti. In quanto ministro, fanno notare in modo compatto tutte le forze di opposizione dal Pd al M5s, Valditara doveva piuttosto condannare l’aggressione fascista che si è verificata a Firenze (cosa che invece ancora il Governo non ha fatto), non certo le parole della preside, a cui Valditara ha perfino minacciato “provvedimenti”. E intanto, la preside Savino dichiara: “Il messaggio era per gli studenti, ed è arrivato forte e chiaro”.

BONACCINI: GOVERNO MINACCIA PRESIDE, INACCETTABILE

“Il Governo resta in silenzio sull’aggressione di militanti fascisti fuori dal liceo di Firenze sabato scorso, in compenso oggi minaccia provvedimenti contro la preside che ha scritto agli studenti dopo quanto accaduto. Grave e inaccettabile. Meloni intende continuare a tacere?”. Lo scrive su twitter Stefano Bonaccini, presidente regione Emilia Romagna e candidato a segreteria Pd.

ZINGARETTI (PD): VALDITARA MINACCIA CHI DIFENDE COSTITUZIONE

“Il Governo non ha detto nulla sull’aggressione neofascista contro gli studenti di Firenze. Oggi il ministro Valditara minaccia una dirigente che ha ricordato e difeso i valori della Costituzione. Un’altra vergogna che richiede unità per difendere i valori della Repubblica”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Nicola Zingaretti.

M5S: “DA VALDITARA SQUADRISMO CONTRO PRESIDE”

“È incredibile. Il ministro dell’istruzione anziché condannare con fermezza l’aggressione squadrista e fascista posta in essere da componenti di Azione Studentesca, associazione vicina a Fratelli d’Italia, e anziché esprimere solidarietà nei confronti degli studenti aggrediti, se la prende con la preside del liceo Michelangelo per la lettera inviata agli studenti e alle loro famiglie. Un testo in cui la dirigente scolastica rimarcava il ruolo della scuola come argine alla violenza, alla prepotenza, ai totalitarismi. A tutti quei disvalori incarnati dal fascismo, di cui periodicamente emergono disgustosi rigurgiti che Valditara non condanna, preferendo scagliarsi contro la preside accusandola strumentalmente di politicizzazione. Il suo atteggiamento contro la preside è esso stesso un riflesso di atteggiamenti squadristi. È l’ennesima di prova che un simile personaggio non può rivestire il ruolo di ministro dell’istruzione e che prima torna a casa meglio sarà per studenti, insegnanti e per tutti coloro che hanno a cuore la scuola pubblica nel nostro Paese”. Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione di Camera e Senato.

FRATOIANNI: PAROLE DI VALDITARA NON DEGNE DI UN MINISTRO

“Qualcuno dovrebbe spiegare a Valditara che è un ministro della Repubblica italiana e non di quelle del passato, e quando un dirigente scolastico o un docente si richiama alla Costituzione antifascista fa onore al nostro Paese e al suo ruolo di educatore“. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra replicando alle parole del titolare protempore di Viale Trastevere.

“Ai professori e alle professoresse che difendono i valori costituzionali – prosegue il leader di SI – e difendono i loro studenti dalle aggressioni fasciste va tutta la nostra stima e solidarietà. Il ministro non sa che farsene della lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo di Firenze? Di un liquidatore della scuola pubblica come lui – conclude Fratoianni – il nostro Paese e il mondo della scuola non sanno che farsene”.

DE CRISTOFARO (AVS): VALDITARA HA PERSO OCCASIONE PER STARE ZITTO

“Sulla bella lettera agli studenti della Preside di Firenze dopo la brutale aggressione di giovani di destra contro studenti inermi, il ministro dell’Istruzione Valditara ha perso un’occasione per stare zitto. E ha fatto benissimo la Preside Annalisa Savino a rivolgersi direttamente ai suoi studenti: il fascismo è pericoloso e non va sottovalutato. Il ministro invece di attaccare la dirigente scolastica dovrebbe ringraziarla. La scuola deve educare, dare i valori. E l’antifascismo è uno dei valori fondanti della Repubblica Italiana”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.

BOLDRINI (PD): VALDITARA NON CONDANNA PESTAGGIO MA PRESIDE

“Non solo il Governo non ha condannato il pestaggio di Avanguardia studentesca, vicina a FdI, ai danni dei giovani del liceo di Firenze. Ora Valditara attacca la preside che ha scritto una bella lettera ispirata alla Costituzione, minacciando provvedimenti. Tutto molto chiaro”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.

BONAFÈ (PD): GRAVE MINACCE RITORSIONI A PRESIDE CHE DIFENDE COSTITUZIONE

“Le parole di Valditara sulla lettera della preside del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze sono inaccettabili. Solo pochi giorni fa incoraggiava i docenti a denunciare le aggressioni nelle scuole, mentre oggi di fronte ad un gravissimo assalto di evidente matrice squadrista che ha coinvolto alunni e professori fa marcia indietro: non solo sminuisce l’accaduto, ma arriva quasi a minacciare di ritorsioni la preside che ha pubblicamente difeso i valori della Costituzione”. Così la vicepresidente dei deputati del Pd, Simona Bonafè.