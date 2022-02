Via all’iter per la riapertura di via Krupp a Capri

NAPOLI – “È motivo di grande soddisfazione che oggi si approvi il progetto per la messa in sicurezza e la riapertura al pubblico della via Krupp, perché finalmente, dopo una chiusura di oltre dieci anni, fra qualche mese sarà nuovamente fruibile da cittadini e turisti una delle strade più caratteristiche e suggestive al mondo”. Così, aprendo il proprio intervento in Consiglio comunale, il sindaco di Capri Marino Lembo ha salutato l’avvio per l’iter che porterà alla riapertura di via Krupp.



Il progetto – spiega una nota – sarà posto a base di una gara europea e prevede i lavori per la messa in sicurezza della strada e quelli per monitoraggio e la manutenzione delle pareti. Le spese per il Comune ammonteranno, nei cinque anni, a complessivi 4,8 milioni di euro, di cui 789mila euro come contributo alle spese d’investimento e la parte rimanente come canoni annui. Via Krupp sarà aperta al pubblico in due periodi dell’anno: il primo avrà inizio il 1° aprile (o la Domenica delle Palme se questa cade in data antecedente) e si concluderà il 5 novembre; il secondo sarà dal 1° dicembre al 15 gennaio. Nei rimanenti periodi la strada sarà soggetta ai lavori per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, e a partire dal terzo anno si valuterà la possibilità di ridurre la durata dei periodi di chiusura.



“L’accesso alla strada – ha sottolineato Lembo – sarà del tutto libero e gratuito per tutti e in periodo estivo avverrà anche nelle ore notturne. Il Comune si riserva la facoltà di organizzare nella Via Krupp eventi di carattere culturale. Con l’approvazione del provvedimento, oggi avviamo l’iter per via Krupp pubblica, libera e sicura: garantiamo la fruizione libera di beni comuni ai Capresi e a chi visita Capri, garantiamo la messa in sicurezza definitiva e la manutenzione costante di Via Krupp. Siamo felici ed orgogliosi”.