Eraldo Turi nuovo presidente dei commercialisti di Napoli

NAPOLI – Eraldo Turi è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Innanzitutto vorrei evidenziare come l’affluenza al voto sia stata molto alta, a dimostrazione che c’è grande interesse della categoria per l’attività ordinistica”, ha sottolineato il neo presidente dell’Odcec partenopeo compiaciuto “che due colleghi su tre abbiano condiviso e votato il nostro programma”. “Ringrazio – ha aggiunto – la squadra che mi ha sostenuto con grande determinazione in una campagna elettorale che abbiamo portato avanti all’insegna della correttezza e sobrietà”.

L’impegno di Turi è quello di essere “il presidente di tutti i commercialisti napoletani“. “La nostra nuova sfida – ha rimarcato – è di tutelare i professionisti in difficoltà, soprattutto tra i più giovani, di contribuire al rilancio dell’immagine di una categoria economica d’eccellenza, che è stata definita necessaria per affrontare la pandemia sanitaria e la conseguente crisi economica e che ha dimostrato di essere essenziale nei fatti e non a parole. Ci inseriamo in un momento storico particolare e siamo chiamati ad essere sempre più un riferimento per migliaia di attività napoletane nella fase post coronavirus. Rafforzare il ruolo del commercialista come figura sinergica tra istituzioni, cittadini e imprese, puntare sulla formazione e non dimenticare il sociale. Sono queste – ha concluso – le sfide che proveremo a vincere”.

E nel tracciare un bilancio del suo decennale mandato, il past president Vincenzo Moretta, eletto nel novembre 2012, congratulatosi con il neo presidente, ha dichiarato: “lascio un Ordine che ha saputo navigare compatto tra moltissime difficoltà: penso al crac economico che ha messo in ginocchio le imprese e, negli ultimi anni, agli effetti provocati dal Covid-19. Ma proprio dall’emergenza sanitaria potrebbero nascere opportunità importanti, che metteranno i commercialisti al centro della scena economica italiana. La sfida per la categoria è restare al passo con i tempi e saper accompagnare imprese e cittadini nel nuovo mondo che sta nascendo”.



Il nuovo consiglio è composto da Angela Labattaglia, Maria Caputo, Marilena Nasti, Pietro Paolo Mauro, Gianluca Battaglia, Vincenzo Tiby, Pier Luigi Vitelli, Roberto Coscia, Fabio Cecere, Antonella La Porta, Maria Cristina Gagliardi, Maurizio Corciulo, Raffaele Ianuario e Giuseppe Puttini.

I revisori dei conti sono Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Arcangelo Sessa e Matteo De Lise. Il comitato Pari opportunità è composto da Bianca Bosco, Roberto Maglio, Anna Maria Travaglione, Daniela Moltedo, Raffaele Scognamiglio e Bartolomeo Parretta.