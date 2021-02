Genova, bocciata la cittadinanza onoraria a Zaki. Dice no anche il sindaco

GENOVA – Patrick Zaki non sarà cittadino onorario di Genova. Il Consiglio comunale ha bocciato oggi pomeriggio l’ordine del giorno presentato dalla Lista Crivello, che impegnava sindaco e giunta “ad attivarsi per predisporre il percorso e gli atti utili ad assegnare, come già avvenuto in molte città italiane, come Bologna, Milano, Napoli e Bari, la cittadinanza onoraria della Città di Genova a Patrick Zaki, simbolo di una vita impegnata nella conoscenza, nella tutela e nel rispetto dei diritti di tutti”. Il documento ha raccolto 16 voti favorevoli delle opposizioni e 21 voti contrari della maggioranza di centrodestra, compreso quello del sindaco Marco Bucci.

