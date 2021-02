Scuola, Tar Puglia accoglie ricorso del Codacons: sospesa la didattica digitale integrata

BARI – Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta cautelare di sospensiva dell’ordinanza regionale che ha disposto da ieri la didattica digitale integrata per le scuole di ogni ordine e grado della regione. A rendere nota la decisione è il Codacons di Lecce che ha presentato il ricorso assieme a un gruppo di genitori. “Accolta richiesta cautelare – scrive l’associazione sui social -. Grazie a tutti”. Il provvedimento ha efficacia immediata.

Per il Tar della Puglia le Regioni possono “introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell’emergenza in ambito regionale (la Puglia dall’11 febbraio 2021 è in zona gialla, ndr)”. L’istanza è stata accolta “considerato che la misura cautelare collegiale interverrebbe al compimento del periodo di efficacia dell’atto impugnato, quando prevedibilmente sarà stato adottato un ulteriore provvedimento di proroga o rinnovo, la qual cosa innescherebbe un inseguimento defatigante dei ricorsi ai provvedimenti, traducendosi in un sostanziale diniego di giustizia”.