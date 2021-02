Emilia-Romagna, contagi in crescita a scuola: 3.178 in due settimane

BOLOGNA – Nelle ultime due settimane nelle scuole dell’Emilia-Romagna sono stati registrati 2.786 nuovi casi tra gli studenti e altri 392 tra il personale scolastico: in tutto insomma 3.178 positivi in 14 giorni. È uno dei dati (in crescita) che emergono dal report settimanale sull’epidemia di Covid diffuso dalla Regione.

Dall’inizio delle scuole il 14 settembre dello scorso anno sono stati individuati 16.481 positivi nella fascia 0-18 anni, cioè l’8% del totale dei contagi. La quota maggiore dei positivi, sia pure di poco, è alle elementari, dove nelle ultime due settimane ci sono stati 905 casi (806 invece alle scuole superiori e 620 alle medie). I docenti e i dipendenti della scuola che hanno incontrato il virus da settembre sono in tutto 2.272. Anche in questo caso il numero maggiore di contagi si è verificato nella scuola primaria. Dal 7 febbraio ad oggi sono 126 i maestri e i bidelli infettati, mentre sono 81 i contagiati tra il personale delle scuole superiori.

La crescita dei contagi a scuola emerge dal raffronto ogni 15 giorni. Gli studenti e gli alunni contagiati nelle due settimane precedenti (dal 22 gennaio al 5 febbraio) erano infatti stati 2.254. In lievissimo calo invece i docenti: 399 i contagiati del 22 gennaio-5 febbraio contro i 292 delle ultime due settimane.

