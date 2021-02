Covid, Luca Zingaretti: “Le istituzioni studino protocolli per riaprire i teatri”

ROMA – “Io ieri sera ero all’Auditorium Parco della Musica per l’iniziativa ‘Facciamo luce sul teatro’ per attirare l’attenzione su quel settore, far sì che le istituzioni possano riaprire i teatri e i cinema e studiare già da adesso dei protocolli di sicurezza per assistere agli spettacoli. Non è possibile aprire immediatamente i teatri (per la pandemia ancora in corso, ndr) ma attirare l’attenzione su questi sì”. Queste le parole di Luca Zingaretti – in occasione della presentazione virtuale del nuovo episodio ‘Montalbano – Il metodo Catalanotti’ su ‘Facciamo luce sul teatro’: l’iniziativa lanciata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, di cui Zingaretti è socio fondatore, per chiedere al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di spettacolo dal vivo e si renda pubblico un piano che porti prima possibile a una riapertura in sicurezza di questi luoghi. Con Zingaretti all’Auditorium, tra i tanti, anche Paola Minaccioni, Claudia Gerini, Corrado Guzzanti, Beppe Fiorello, Edoardo Leo, Luisa Ranieri, Tosca D’Aquino, Paolo Calabresi e Nicoletta Romanoff.