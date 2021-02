Torino, Roma e Bari insieme per un grande festival dei libri

ROMA – Le manifestazioni letterarie ‘Portici di carta’ (Torino), ‘Libri Come’ (Roma) e ‘Lungomare di libri’ (Bari) hanno deciso di unirsi per dare vita a un grande festival che si svolgerà dal 21 al 23 maggio. Le rassegne manterranno la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma uniranno le forze per realizzare una programmazione condivisa, con formule ibride tra digitale e presenza, compatibilmente con l’andamento della pandemia.



La speranza degli organizzatori è che questa inedita collaborazione possa diventare un modello sostenibile di sinergia per il mondo dei festival italiani.

IL SALONE DI TORINO DAL VIVO DAL 14 AL 18 OTTOBRE

Il Salone del Libro di Torino, compatibilmente con la pandemia, tornerà dal vivo in autunno. Da Torino sono arrivate le date dell’edizione 2021 di ‘Vita Supernova’, che si terrà dal 14 al 18 ottobre.



“Nel settecentesimo anniversario dantesco, il Salone- comunicano gli organizzatori- richiamerà grandi nomi della scena culturale per ragionare insieme sul futuro che ci aspetta; e così la città di Torino tornerà, ci si augura, ad accogliere editori, autori, scuole e la comunità di lettori che in questo anno difficile non hanno mai smesso di incontrarsi, anche se virtualmente, intorno alla lettura”.