Tg Musica, edizione del 23 febbraio 2021

DOPO 28 ANNI SI SEPARANO I DAFT PUNK

Ventotto anni insieme, quattro dischi e uno stile che ha influenzato le generazioni successive di artisti. I Daft Punk dividono le loro strade e chiudono il progetto che li ha visti debuttare nel 1993. Ad annunciare la separazione consensuale è lo stesso duo parigino formato da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter. Da sempre nascosti dietro maschere dorate, i Daft Punk danno l’ultimo saluto come gruppo in un video intitolato ‘Epilogue’. L’addio è sulle note di ‘Touch’, brano tratto dal loro ultimo album, ‘Random Access Memories’, che nel 2014 gli valse due Grammy Awards.

BENJAMIN MASCOLO PUBBLICA IL SUO PRIMO DISCO DA SOLISTA

Benjamin Mascolo si lascia alle spalle l’esperienza con il duo Benji & Fede e debutta da solista con il suo primo disco senza il collega. Arriva su tutte le piattaforme e nei negozi venerdì 26 febbraio ‘California’, un EP di sei tracce anticipate dal singolo ‘finché le stelle non brillano’ e prima parte di un progetto che continuerà più avanti con nuovi inediti. L’artista di origini australiane, ora in arte solo B3N, si esibirà con i suoi inediti in un concerto in streaming il 9 marzo. Potranno partecipare quanti hanno preordinato il disco prima dell’uscita.

MARCO MENGONI CANTA DALLA A BERGAMO UN ANNO DOPO PRIMO CASO COVID

Riecheggia a Bergamo in una piazza Vecchia vuota la voce di Marco Mengoni, un anno dopo la scoperta del primo caso di Covid-19 in Italia. Il cantautore, dal vivo nella città più colpita durante il primo lockdown, si è esibito con ‘L’anno che verrà di Lucio Dalla’ nell’ambito dell’evento Rai ‘21.02.20 – 21.02.21 L’anno che verrà’ andato in onda domenica sera in coda al Tg1. Emozionatissimo, Mengoni ha regalato un momento di intensa riflessione con un brano che, nonostante sia stato scritto nel 1978, è più attuale che mai. Simbolo di ripartenza e fiducia nel futuro. La performance è disponibile su RaiPlay fino al 4 marzo, giorno in cui Dalla avrebbe compiuto 78 anni.

L’ULTIMO CONCERTO, IN STREAMING LIVE A SOSTEGNO CLUB ITALIANI

I club italiani si uniscono in un live solidale a un anno dall’inizio della pandemia che li ha costretti a chiudere i battenti. È ‘L’ultimo concerto’, evento che raccoglie le adesioni di oltre 130 locali di tutta Italia. Da queste location una lunga lista di artisti si esibirà per accendere le luci su un settore ormai allo stremo. Tra i tanti nomi nella line up ci sono Lo Stato Sociale, Subsonica, Pinguini Tattici Nucleari, Zen Cirucus, Marina Rei e Roy Paci. Il concerto, ultima tappa di una campagna più ampia partita lo scorso 28 gennaio, è in programma questo sabato in diretta a partire dalle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it