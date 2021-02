Covid, Brescia e 8 comuni bergamaschi verso zona arancione ‘rinforzata’

MILANO – Attorno alle 12 sono attese in aula a Palazzo Pirelli comunicazioni della giunta della Lombardia in merito alle aree attualmente più coinvolte dall’epidemia in regione, in particolare la zona di Brescia. Stando a quanto apprende la ‘Dire’, si va verso una zona arancione che comprenderà tutta la provincia di Brescia, con l’aggiunta di otto comuni della bergamasca. L’ipotesi che circola a margine del consiglio regionale in corso è quella di una zona arancione ‘rinforzata’, che potrebbe prevedere la chiusura delle scuole, comprese le primarie.

