Patuanelli: “Al lavoro con Cts per ripartenza della ristorazione”

ROMA – “Attraverso il Cts stiamo lavorando a un protocollo per consentire la ripartenza della ristorazione“. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli durante il suo intervento al Consiglio nazionale della Coldiretti.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini durante il Consiglio nazionale dell’associazione aveva fatto un appello proprio al ministro: “Il comparto della ristorazione ha perso miliardi di euro e credo sia necessario che riparta, con un sistema di tracciamento efficace legato alle prenotazioni dei clienti. Si è data la possibilità di lavorare a tante attività commerciali, per questo mi rivolgo al ministro Patuanelli a cui dico che dobbiamo impegnarci insieme affinchè il settore riparta“.

AGROALIMENTARE, “MI BATTERÒ CONTRO SISTEMA NUTRISCORE”

“Non è accettabile che una bibita gassata, zuccherata, costruita in laboratorio passi per essere più sana del nostro olio d’oliva. Mi batterà da ministro contro il sistema nutriscore che è un danno enorme per il nostro settore“, ha aggiunto il ministro delle Politiche agricole durante il suo intervento.