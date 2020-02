Coronavirus, ‘Live non è la D’Urso’ e ‘Le Iene’ in onda senza pubblico

ROMA – ‘Live Non e’ la d’Urso’ e ‘Le Iene‘ in onda senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus.

“Mediaset ha deciso che questa sera Live Non e’ la d’Urso andra’ in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilita’ verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma”, scrive in un messaggio Barbara d’Urso.

“Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedi’ 25 e giovedi’ 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus”, scrivoono Le Iene sulla loro pagina facebook.