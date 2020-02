Coronavirus, 25 casi in Veneto: possibile stop al carnevale di Venezia

VENEZIA – “Il numero dei contagiati purtroppo e’ aumentato, siamo a 25 certificati”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi in unita’ di crisi a Marghera per fronteggiare la diffusione del Coronavirus.

“Tra i 25 abbiamo il cluster di Vo, con 19 contagiati, tre operatori di Dolo, una cardiologa, un’addetta alle pulizie e un infermiere, il contagiato di Mira e la novita’ sono due signori anziani, di 88 anni, in terapia intensiva a Venezia, in citta’ storica”, prosegue Zaia.

Nel frattempo gli otto cinesi sotto esame a Vo, che erano poi “la pista per il paziente zero”, sono risultati tutti negativi. “Se da un lato e’ una notizia positiva, perche’ abbiamo otto persone che non hanno il virus, dall’altro siamo ancora piu’ preoccupati, perche’ se non troviamo il paziente zero vuol dire che il virus e’ ancora piu’ ubiquitario di quello che pensavamo“, conclude Zaia.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha aggiunto: “Abbiamo valutato tutte le condizioni, non c’erano le condizioni di rischio e si e’ pensato di poter continuare. Ovviamente con le notizie di questa mattina verranno fatte ulteriori strette in termini di sicurezza“.

Probabile, quindi, che quella di oggi sara’ l’ultima giornata di Carnevale, e che poi sara’ sospeso il calendario di eventi. “Non lo devo dire io ma e’ probabile che sia presidente Regione a parlare”, spiega Brugnaro, assicurando di essere in continuo contatto con l’unita’ di crisi regionale e con il ministero della Salute, e invitando i cittadini a seguire i siti ufficiali dell’Ulss, della Regione e del Comune.