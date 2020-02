Coronavirus, Sala: “Scuole chiuse per una settimana a Milano e nella Città metropolitana”

ROMA – Scuole chiuse per almeno una settimana a Milano e in Citta’ metropolitana. Lo chiede il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso di un punto stampa col prefetto.

“A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuola vadano chiuse a Milano. Proporro’ al presidente della Regione di allargare l’intervento a livello di citta’ metropolitana. E’ un intervento prudenziale. Lontano da noi di scatenare alcun tipo di psicosi. Ma visto che alcune scuole nella settimana di Carnevale era gia’ previsto che chiudessero, penso che si possano chiudere per una settimana”, dice il primo cittadino.

Sala spiega, a proposito del provvedimento per Milano e per l’estensione alla Citta’ metropolitana, di aver “gia’ avvertito la Regione. Potrei farlo io, ma sono confidente che lo fara’ la Regione perche’ ne ho gia’ parlato. Vorrei essere attore di una proposta che ha un senso piu’ compiuto. Ho parlato con l’assessore Gallera non reputo ci sia nessun tipo di problema. Ad oggi per una settimana, spero che sia sufficiente”.

“Non siamo impreparati– continua Sala- ma nessuno di noi sa quale sara’ l’evoluzione. Non abbiamo contezza di uno scenario stabile. Chiudere o meno le scuole, ad esempio, diventa una questione di sensibilita’”.