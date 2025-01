Da Venezia a un casolare di Mirano: i possibili passaggi di Burro, cagnolino rapito

Nicolò Simioni, "Ace ventura" veneto, in una intervista, ha ricostruito cosa è successo al barboncino, una volta sfuggito ai proprietari. Loro intanto chiedono lo stop ai pettegolezzi: "Chi di competenza, sta lavorando"

VENEZIA – Le tracce di Burro si sarebbero perse in un casolare a Mirano e ora di lui non si sa più nulla, potrebbe persino essere all’estero. Nicolò Simioni dell’agenzia Ags, specializzata nel ritrovamento di animali smarriti, avrebbe ricostruito tutti i passaggi di mano di Burro, il barboncino toy scomparso a Venezia lo scorso 15 gennaio, sicuro che non sia semplicemente scappato, ma che sia stato rapito per finalità di lucro. Burro infatti è un cane di razza, intero, e potrebbe essere usato a scopi riproduttivi. Oppure, altra ipotesi, è che sia finito nel giro del racket dell’accattonaggio, piaga diffusa soprattutto a Venezia, e sfruttato per commuovere turisti e passanti.

Al quotidiano “Il Corriere del Veneto” Simioni ricostruisce tutti i momenti salienti vissuti dal barboncino fulvo a partire da quando, tra campo dei Frari e campo San Polo, è riuscito a sfilarsi da collare e guinzaglio mentre era a passeggio. Marta e Francesco, i proprietari, hanno provveduto a denunciare la scomparsa del loro cagnolino, a distribuire locandine e fare appelli sui social, fino a contattare Simioni di Ags, per scoprire invece che era stato rubato.

I PASSAGGI DI BURRO

Per l’Ace ventura veneto già giovedì sera probabilmente Burro è stato venduto o ceduto in terraferma, per poi essere portato fuori città. Grazie a una rete di informatori e alle immagini delle telecamere disseminate nell’area si è risalito che a prendere il barboncino, una volta scomparso dalla visuale dei proprietari, sarebbero state due donne. Quindi “siamo riusciti a intercettare il piccolo cane già giovedì pomeriggio verso piazzale Roma- racconta al giornalista Simioni- Lo avevano in mano due donne con sembianze di persone senza fissa dimora. Hanno preso un vaporetto e poi probabilmente il people mover per arrivare al Tronchetto. Lì ci risulta sia avvenuto il primo scambio“.

A questo punto infatti il cane è passato a due uomini: “Loro hanno raggiunto Mestre,- prosegue nel dettaglio l’investigatore- sono arrivati in rampa cavalcavia e alle 21.38 sul piazzale dell’Interspar di via Torino hanno dato il barboncino a un altro uomo che era arrivato in auto”. La scena del conducente che scende dalla portiera e prende Burro dalle mani dei due uomini è stata ripresa dalla videosorveglianza di un b&b.

Dalla targa del mezzo si è risaliti a un indirizzo nel Miranese dove “siamo riusciti a ritrovare una specie di casolare in campagna dove c’era proprio quella macchina e anche vari animali, gabbie, cavalli. Nessuno ha risposto e ci siamo dovuti fermare al cancello”. Insomma la ricerca dell’investigatore pare si sia fermata a questo punto, quando, sicuri del rapimento di Burro, la proprietaria in serata è tornata dai carabinieri a portare le prove video e a cambiare la denuncia da smarrimento a furto.

I PROPRIETARI: “CHI DI COMPETENZA STA LAVORANDO PER RIPORTARCELO”

Da quel momento c’è riserbo sulle indagini passate ai carabinieri di Mestre e migliaia di persone che in tutta Italia stanno seguendo la sua storia restano in attesa di novità. Dai profili social i proprietari del cagnolino chiedono di proseguire nella diffusione degli appelli ma di “non fare pettegolezzo” e “non pubblicare nulla che non sia scritto sul loro profilo Fb. “Noi ci impegneremo ad aggiornarvi sulla vicenda qualora ci fossero degli sviluppi scrivendo nella nostra bacheca pubblicamente- promettono infine- vi possiamo assicurare che chi di competenza, sta lavorando attivamente”, assicurano.