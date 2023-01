Problemi per Libero e Virgilio Mail, impossibile utilizzare la posta elettronica

ROMA – Un problema tecnico sta causando l’impossibilità di accesso agli account di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio Mail. Tantissime le segnalazioni, provenienti da tutta Italia: chi prova a entrare nella propria casella, trova un messaggio che informa che “il servizio è temporaneamente non disponibile”.

La schermata di Libero Mail

I provider di posta elettronica hanno informato gli utenti che stanno lavorando “per ripristinarlo nel più breve tempo possibile”, scusandosi poi per i disagi e invitandoli a riprovare più tardi a effettuare l’accesso. I primi problemi si sono verificati già nella sera di domenica 22 gennaio. E finora le compagnie non sono riuscite a trovare la soluzione per rendere di nuovo fruibili i servizi. Causando non pochi disagi a chi utilizza le mail soprattutto per motivi di lavoro.

La schermata di Virgilio Mail