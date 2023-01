Seminano i Carabinieri ma poi parcheggiano l’auto rubata davanti alla caserma

BOLOGNA – Erano riusciti a seminare i Carabinieri che li stavano inseguendo, ma dopo un quarto d’ora hanno parcheggiato l’auto che avevano rubato proprio sotto la caserma dei militari di Dozza, vicino a Imola, e alla fine, nonostante abbiano tentato di scappare a piedi, sono stati fermati e denunciati per ricettazione.

Protagonisti della vicenda sono tre giovani forlivesi di 20, 23 e 24 anni, tutti con precedenti. L’auto, una Citroen C4, era stata rubata a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, e dopo la segnalazione del furto è stata notata dai Carabinieri di Dozza alle 9 di ieri mattina. I militari hanno dato l’alt, ma i tre giovani non si sono fermati, dando il via a un inseguimento e riuscendo a seminare i Carabinieri. Un quarto d’ora dopo, però, i tre, forse perché poco pratici della zona, hanno parcheggiato l’auto proprio nel parcheggio della caserma dei militari del paese e hanno tentato di allontanarsi a piedi, venendo però fermati e denunciati.