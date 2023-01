“A Ragusa nevica”. Il tweet ‘negazionista’ del senatore Malan sul riscaldamento globale

ROMA – Il grande inverno è arrivato e l’Italia fa i conti con le temperature in picchiata e la neve da Nord a Sud. Una dimostrazione, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, dell’inconsistenza degli allarmi sul riscaldamento globale. Non è la prima volta che Malan, passato al partito di Giorgia Meloni dopo 25 anni nelle file di Forza Italia, cerca di sminuire le teorie sui pericoli dei cambiamenti climatici. Stavolta, il senatore prende spunto dalla notizia della nevicata a Ragusa per scrivere su Twitter: “Temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Il riscaldamento globale non perdona!”.

Ragusa sotto la neve. Temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Il riscaldamento globale non perdona! https://t.co/cuexdcQqHM — Lucio Malan (@LucioMalan) January 23, 2023

Tantissime le repliche polemiche al suo tweet. Tra gli altri, l’attore Luca Bizzarri gli suggerisce di prendere il dizionario: “Poi guardi ‘globale’ e lo confronti con ‘Ragusa’. Dai che ci arriva”. Un altro utente risponde al capogruppo in Senato di FdI: “E due settimane fa c’erano 20 gradi. Proprio il clima temperato che Malan avrebbe dovuto studiare alle elementari”.

“Qualcuno lo spiega a Malan che l’alternarsi di soli eventi estremi, dalla siccità totale alle piogge torrenziali, è il principale problema dei cambiamenti climatici?”, twitta un altro. E poi c’è chi prova a replicare sulla base dei dati: “Malan è ignorante e antiscientifico. Quindi pericoloso”.

Il senatore Malan nega il riscaldamento globale.



È ignorante ed antiscientifico. Quindi pericoloso. https://t.co/qUMxlxTJ1Y pic.twitter.com/ZDs8ICAmB2 — Le bimbe/i di Elly e Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@BimbePeppe) January 23, 2023