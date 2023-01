ROMA – Fan in delirio per il duetto tra papà Francesco Renga e la figlia Jolanda. Il tutto sotto gli occhi commossi di mamma Ambra Angiolini. L’occasione è stata il Gran Concerto per l’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023 che si è svolto sabato sera. L’evento è stato condotto dalla stessa Ambra che alla fine dell’esibizione ha abbracciato la figlia visibilmente commossa.

La canzone vinse Sanremo nel 2005 e fu scritta da Renga proprio per la nascita della figlia avuta dalla compagna Ambra Angiolini poco tempo prima della sua partecipazione al Festival.

“Ieri ho cantato per la prima volta con Jolanda nella mia città… su Angelo è stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà!”, ha scritto il cantante su Instagram.