Gf Vip, Daniele e Oriana tra alti e bassi e una eliminazione: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 gennaio

ROMA – Lunedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Anche nella puntata di oggi si attendono tanti colpi di scena, sorprese per i vipponi e anche una eliminazione. Come sempre, a dirigere le danze sarà Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e dalla donna dei social Giulia Salemi.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Sono sei gli inquilini che stasera rischiano di lasciare la casa più spiata d’Italia. Al televoto ci sono George Ciupilan, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Sarah Altobello, Alberto De Pisis e Wilma Goich. I sondaggi del web prevedono una serata tranquilla per Nikita, che sembra la preferita dei fan della rete, mentre a rischiare grosso sembra essere Wilma, protagonista nei giorni scorsi di una accesa discussione con Oriana sul vino.

DANIELE E ORIANA, A CHE PUNTO SIAMO

Uno dei temi più caldi della puntata di stasera potrebbe essere il rapporto, sempre più complesso, tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Anche ultimamente si è assistito a scontri e riavvicinamenti, con l’ex tronista che continua a essere diffidente ma allo stesso tempo ha ammesso di stare bene insieme all’influencer venezuelana.

Una delle discussioni più accese è stata legata alle parole di Antonella verso Oriana, con quest’ultima che ha accusato Daniele di non averla difesa e lui che si è giustificato dicendo: “Alcune cose che ha detto le condivido e comunque io non mi faccio condizionare da nessuno”. Marzoli allora ha sbottato: “Come fai a dire di stare bene con me se pensi male di me?”. Gli ‘Oriele’, come li ha ribattezzati il web, si sono poi riavvicinati, ma visti i loro caratteri non sono esclusi ulteriori sviluppi ed è possibile che Signorini chiami i due a chiarirsi faccia a faccia.

DAVIDE INCONTRA LA EX?

Dopo aver parlato della sua infanzia difficile e del padre condannato per mafia, anche stasera Davide Donadei potrebbe essere protagonista. Secondo alcuni rumour, l’ex tronista potrebbe ricevere la visita della ex fidanzata Chiara Rabbi. Il motivo? Le dichiarazioni di Arianna Gianfelici, che ha ammesso di avere avuto un flirt con Davide mentre lui era fidanzato con Rabbi. Una versione prontamente smentita da quest’ultima, ma Signorini potrebbe chiedere spiegazioni direttamente a Donadei.