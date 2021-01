Covid, Misiani: “Lombardia ha rettificato i dati, errore enorme”

ROMA – “Nell’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, si può leggere la ricostruzione dell’errore commesso da Regione Lombardia nell’invio dei dati Covid. Il 20 gennaio sono stati trasmessi dalla Regione alla Cabina di regia nuovi dati ‘con revisione anche retrospettiva da meta’ dicembre 2020′. I nuovi dati hanno portato ad una modifica del valore Rt. Un indicatore di cruciale importanza nella classificazione delle regioni”. Così Antonio Misiani, sottosegretario al Mef.



“Questo nuovo invio di dati – che ‘costituisce una rettifica degli stessi da parte di Regione Lombardia’ – ha portato alla riclassificazione da rosso ad arancione del livello di rischio in Lombardia. Un errore imperdonabile. Danni enormi. Responsabilità politiche gravissime della Giunta regionale Fontana-Salvini. Gli stessi che in vent’anni hanno fatto il bello e cattivo tempo in Lombardia, riducendola in queste condizioni. Gli stessi che continuano a giocare a scaricabarile sulla pelle dei lombardi. Gli stessi che accusano di incapacità l’attuale Governo e vorrebbero tornare a comandare a livello nazionale. Gli stessi che dovrebbero chiedere scusa ai cittadini della Lombardia”, conclude.

