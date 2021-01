Bettini: “Governo istituzionale? Pd ha già dato. Mai con la destra”

ROMA – “Renzi è garanzia di instabilità. Governo istituzionale? Abbiamo già dato, se c’è un punto che ci rende forte è la grande discriminante populista. Non è possibile mischiare i nostri voti con i voti della destra“. Così Goffredo Bettini, intervenendo all’attivo Pd della provincia di Roma.

“Ci rimane soltanto di cercare nelle prossime ore di costruire un gruppo politico dentro il Parlamento che non sia quel recipiente vuoto di idee per mettere insieme transfughi, ma che sia una cosa che politicamente esiste e che è fortissima. Ci sono alcune forze prigioniere nell’altro campo che non c’entrano nulla” con Salvini e Meloni.