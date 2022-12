A Brindisi una donna di 41 anni è morta dopo il parto cesareo di due gemelli

BARI – Una donna di 41 anni è morta nell’ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverata, dopo aver dato alla luce due gemelli. Il parto cesareo era avvenuto lo scorso 16 dicembre.

Entrambi i figli della donna stanno bene, ma la 41enne, dopo il parto, avrebbe avuto una forte emorragia che ha comportato la somministrazione di diverse sacche di sangue.

Nonostante un intervento chirurgico che sarebbe stato eseguito il giorno successivo al parto, la donna questa mattina è deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Brindisi.

ASL: ERA IN CONDIZIONE CRITICHE

La 41enne sarebbe arrivata in condizioni critiche in ospedale, lo specifica l’azienda sanitaria brindisina evidenziando che la giovane mamma era in stato di gravidanza gemellare pre-termine e che il “quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane”. “La paziente è stata operata d’urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina”. “Sono state messe in atto – conclude la Asl – tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi. I neonati sono attualmente ricoverati in Utin”.

