F1, la nuova Ferrari sarà svelata a San Valentino 2023

ROMA – “Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675″. Così la Ferrari ha comunicato la data di presentazione ufficiale della monoposto che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1: il prossimo 14 febbraio.



Dopo il secondo posto di Charles Leclerc, confermato alla guida insieme a Carlos Sainz, è cambiata la “guida” del team al muretto, con Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto. La Ferrari è il secondo team che annuncia la presentazione: il 13 febbraio sarà svelata l’Aston Martin. Il Mondiale di F1, che al momento prevede 23 gare e sei Sprint, partirà il 5 marzo in Bahrain. Dal 23 al 25 febbraio, al Sakhir sono i programma tre giorni di test ufficiali.

