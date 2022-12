Natale con la neve o con il sole? Le previsioni meteo dei prossimi giorni

ROMA – Natale con la neve? Non quest’anno. Il prossimo week end sarà infatti caratterizzato da un’innalzamento delle temperature dovuto ad una ‘bolla’ anticiclonica che proteggerà l’Italia.

Tra la serata odierna e domani (venerdì) un debole fronte caldo lambirà il Nord con locali precipitazioni possibili lungo le Alpi di confine, nevose solo a quote elevate, anche oltre i 2000 metri.

Nel fine settimana natalizio nell’area mediterranea e sull’Italia l’anticiclone sarà in ulteriore rinforzo, con conseguente stabilità meteorologica in un contesto comunque di tempo non ovunque soleggiato. In particolare, tra Natale e Santo Stefano – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, schiarite ampie saranno più probabili al Centrosud e lungo le Alpi mentre in Val Padana e nel settore ligure il cielo dovrebbe risultare più grigio. Le temperature si manterranno su valori superiori alla norma sulla maggior parte delle regioni, particolarmente al Centro-Sud dove, il clima di per sé già mite, lo sarà ancora di più a partire dal fine settimana, quando al Meridione si potranno superare i 20 gradi, specie in Sicilia e Sardegna.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Su buona parte del Paese il cielo si presenterà nuvoloso; schiarite ampie solo sulle aree alpine, sul Piemonte occidentale, a tratti anche sulla Puglia, sulle regioni del medio versante adriatico, nel settore ionico e nell’est della Sardegna. Al mattino possibili piogge sporadiche in Liguria e Toscana e qualche nebbia o foschia in diradamento nelle regioni settentrionali e sul basso Lazio; nel pomeriggio e in serata brevi piogge o pioviggini sul nord della Sicilia, nel sudovest della Calabria e sulla Toscana settentrionale. In serata qualche fenomeno in arrivo anche in Valle d’Aosta e nel Canavese, nevoso a quote decisamente elevate.

Temperature massime stabili o in lieve aumento con valori per lo più superiori alle medie del periodo. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, nei mari circostanti e nel Canale di Sicilia, deboli altrove. Mari: mossi il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole, localmente anche il Ligure e il Tirreno sud-occidentale; poco mossi o calmi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI, VENERDÌ 23 DICEMBRE

Nubi basse e foschie dense sulla pianura padana; molte nubi anche sul versante tirrenico della penisola, specie tra Toscana e Umbria; nuvolosità variabile sulle Alpi e sulle fasce prealpine; abbastanza soleggiato in Sardegna, Sicilia meridionale e orientale, sui settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Al mattino sporadiche e deboli piogge o pioviggini sulla Toscana, nel Messinese, sulla Calabria tirrenica, specie al mattino. Precipitazioni diffuse sulla valle d’Aosta e sui settori alpini centro-settentrionali del Piemonte, nevose solo ad alte quote.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo, su valori superiori alle medie del periodo. Venti moderati occidentali sulla Sardegna e sul basso mar Tirreno; da moderati a tesi di maestrale sul Canale di Sicilia; in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole; mossi il basso Ligure, il medio e basso Tirreno; poco mossi o calmi i restanti bacini.

PREVISIONI PER LA VIGILIA DI NATALE

Nubi basse, foschie dense e nebbie sulla pianura padana e sulle coste dell’Adriatico settentrionale; cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul centro-est della Liguria, sul versante tirrenico della penisola e sulle Marche; nuvolosità variabile sulle Alpi; tempo prevalentemente soleggiato sulle isole, sui settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Temperature ovunque superiori alla norma e per lo più in lieve ulteriore aumento.

Venti da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna, sul basso mar Tirreno e sul canale di Sicilia; forte Libeccio sul basso mar Ligure; in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi il basso mar Ligure, il mare di Sardegna e i canali delle isole; localmente mossi lo Ionio ed il resto del Tirreno; calmo o poco mosso l’Adriatico.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it