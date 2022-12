Manovra, Meloni: “Si può migliorare ma nessuna catastrofe”

ROMA – “Tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza catastrofica di questo Governo, credo che il racconto stia tornando indietro come un boomerang”. dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante lo scambio di auguri con i parlamentari Fdi.

MELONI: PARTO PER L’IRAQ, ALCUNI MINISTRI VERSO ALTRE DESTINAZIONI

“Sono in partenza questa sera per portare gli auguri ai nostri militari in Iraq, impegnati nella missione di pace. Come sapete l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4 o 5 ministri in partenza per altri territori dove sono impegnati i nostri militari”, aggiunge la premier.

MELONI: MI ASPETTO ITALIANI PIÙ OTTIMISTI E ORGOGLIOSI DELLA NAZIONE

“Mi aspetto un’Italia ottimista che si fidi delle sue istituzioni. I dati economici dell’ultimo trimestre dicono che siamo cresciuti più dei nostri omologhi francesi, tedeschi o spagnoli. Abbiamo una forza intrinseca come Nazione ma spesso ci è mancato ottimismo e sano orgoglio, perché la politica sembrava non fare cose di buonsenso”, dice Meloni, a ‘Porta a Porta’ in onda questa sera su Rai 1.

MELONI: SITUAZIONE DIFFICILE MA LAVORO SENZA CONDIZIONAMENTI

“Gli italiani non si aspettano miracoli, sanno che la situazione è difficile. Si aspettano di vedere che quel che fai non è perché hai condizionamenti o tornaconto personali”.

MELONI: NEL MONDO C’E VOGLIA ITALIA, FUORI SIAMO PERCEPITI MEGLIO

“Sto girando il mondo, in pochi mesi avrò incontrato 40 capi di governo. Io che amo questa Nazione non avevo idea di quanta voglia di Italia ci sia nel mondo. Siamo percepiti bene, quindi chi sta fuori ha di noi una concezione migliore di quanta ne abbiamo in Patria”.

MELONI: INCONTREREMO TRAPPOLE MA NON HO NIENTE DA PERDERE

“So quali sono i poteri con i quali ho a che fare, le incrostazioni. E’ un lavoro difficilissimo. Incontreremo molte trappole nel percorso ma è la priorità e non ho niente da perdere. Non sto facendo questa esperienza pensando che tra 5 anni devo essere rieletta”.

MELONI: STORIA DIRÀ SE SONO CAPACE, HO SOLO PAURA DI DELUDERE

“Se sarò capace lo dirà la storia. Non ci sono cose che mi spaventano, ho solo paura di deludere”.

MELONI: TETTO PREZZO GAS ASSICURAZIONE VICINA A NOSTRA PROPOSTA

“Il tetto al prezzo del gas è un’assicurazione. Il tetto a 180 è ancora molto alto, la proposta della Commissione europea all’inizio era 275. Siamo scesi a 180, proponevamo 160, quindi siamo arrivati molto più vicini alla nostra proposta”.

MELONI: NON BASTA TETTO AL PREZZO DEL GAS, SERVE DIVERSIFICARE

“Il caro energia non si risolve interamente col tetto, si risolve liberandosi della dipendenza e col mix energetico. Noi dobbiamo diversificare”.

MELONI: RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA CON LAVORI DIGNITOSI, POI CI VUOLE ANCHE VOGLIA

“Per il reddito immagino una riforma in cui si trovano lavori dignitosi. Vai al Centro d’impiego che ti indica quali sono gli ambiti in cui viene richiesto un certo tipo di lavoro e chi ti forma. Nella formazione hai anche un rimborso spese. Ma poi ci vuole anche volontà di lavorare”.

MELONI: SE TOLGO IL REDDITO DI CITTADINANZA VANNO A RUBARE? MI FA SORRIDERE

“Mi fa sorridere chi dice ‘Meloni mi toglie il reddito e mi manda a rubare’. L’opzione lavoro non viene presa in considerazione. Prima del reddito come si faceva?”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it