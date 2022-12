A Pietrarubbia il restyling della porta d’accesso al Parco Sasso Simone e Simoncello

ANCONA – Iniziano a prendere forma i progetti del Pil ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’ coordinato dal Gal (Gruppo di azione locale) Montefeltro che, grazie al Psr Marche, hanno ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l’offerta turistica dell’intera area del Montefeltro tra realizzazione di aree di sosta, sistemazione di aree verdi, riqualificazione di percorsi fluviali e investimenti sul turismo bike. Sette i Comuni coinvolti a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.

PIÙ FRUIBILE DA PARTE DI ESCURSIONISTI, VISITATORI, CICLOTURISTI

Pietrarubbia. Il progetto prevede un restyling della porta di accesso al Parco Sasso Simone e Simoncello, grazie al miglioramento della fruibilità del parco San Silvestro, parte integrante del Parco interregionale che tocca le Marche, l’Emilia-Romagna e la Toscana. La struttura polivalente all’interno del area verde San Silvestro sarà appunto oggetto di un intervento di ristrutturazione così da renderla maggiormente fruibile da parte di escursionisti, visitatori, cicloturisti, eccetera: all’interno dell’edificio, che sarà gestito dalla locale Pro loco mediante un’apposita convenzione con l’amministrazione comunale, saranno collocati servizi igienici ed anche un piccolo ambiente per cucinare. Si tratta di un luogo al centro di numerosi itinerari (sentieri Cai, percorsi bike e ippovie, sia del Parco interregionale che dei circostanti territori del Montefeltro) quindi punto di sosta ideale per molti frequentatori del Parco. Il progetto, che ha un costo complessivo di circa 60mila euro di cui 37mila euro di contributi comunitari e 23mila euro di co-finanziamento comunale, prevede anche il miglioramento degli arredi della piazzetta (piazza Italia) utilizzata come parcheggio per auto, moto, bike e per sosta pullman e del Centro visite del Parco Sasso Simone e Simoncello che dista pochi metri dall’accesso al Parco San Silvestro.

DOPO LE FESTE PARTIRÀ IL CANTIERE

“Dopo le feste partirà il cantiere che oltre al completamento di piazza Italia, già oggetto di alcuni lavori, prevede un abbellimento del Centro visite del Parco interregionale– spiega la sindaca di Pietrarubbia, Maria Assunta Paolini–. Rendendo la struttura più fruibile e con spazi adeguati per la sosta il Centro visite diventerà un punto informativo di riferimento nell’ambito del Bike park che coinvolge i Comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pietrarubbia e Piandimeleto. È importante anche la sistemazione dell’edificio all’interno del Parco San Silvestro perché offre servizi in più a chi frequenta il parco, per una passeggiata, per un picnic o per l’organizzazione di iniziative ed eventi“.

“SI GENERA UN INDOTTO ECONOMICO A BENEFICIO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ”

L’obiettivo del progetto, rimarca la sindaca, “è quello di incentivare il turismo incrementando l’offerta di servizi così che i visitatori siano invogliati a venire nel nostro territorio, a mangiare nei nostri ristoranti e ad acquistare, magari prodotti tipici, nei nostri negozi. In questo modo si genera un indotto economico a beneficio delle nostre attività. E credo che, soprattutto per i piccoli Comuni, sia fondamentale fare sistema per incrementare l’offerta turistica dell’intero territorio. Ed è proprio in questa direzione che va il Pil ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’”.



