Tg Eur, edizione di dicembre 2021: ‘Più libri più liberi’, ‘Internazionale’ e poi… le luci del Natale

OLTRE 90MILA PRESENZE E 1.200 OSPITI PER ‘PiÙ LIBRI PiÙ LIBERI’



Oltre 90mila presenze e più di 1.200 ospiti italiani e internazionali per la ventesima edizione di ‘Più libri più liberi’, la fiera della piccola e media editoria, ospitata alla ‘Nuvola’. Tra gli appuntamenti più seguiti dal pubblico quello con il premio Nobel Mario Vargas Llosa, l’incontro in ricordo di Andrea Camilleri con Luca Zingaretti e Maurizio de Giovanni, il dialogo tra Zerocalcare e Chiara Valerio e tra Roberto Saviano e Michela Murgia. “Il successo della fiera è per noi la conferma del momento felice dell’editoria italiana, di quella piccola e media in particolare- ha detto il presidente dell’Aie, Ricardo Franco Levi- lo dicono i numeri del pubblico, ma anche quelli delle vendite di libri dell’ultimo anno e mezzo. Ma al di là dei numeri, è stata davvero una bellissima festa”. Per Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur spa, il successo della manifestazione si inserisce, “nel solco dell’anno straordinario che abbiamo vissuto qui all’Eur- sono state le sue parole- in cui abbiamo aperto al territorio questi luoghi di Roma attirando sempre più cittadini e ragazzi con eventi coinvolgenti”.

‘INTERNAZIONALE SULLA NUVOLA’, LA RIVISTA SI FA TEATRO E MUSICA



La vicenda delle calciatrici afghane, un’inchiesta sull’industria farmaceutica, il dramma dei migranti al confine fra la Bielorussia e la Polonia, il ricordo della tragedia del Ruanda, un ex campione di sci che sceglie di andare a vivere con i lupi e le nuove forme di relazione all’insegna del poliamore. Sono alcuni degli argomenti affrontati durante la due giorni di ‘Internazionale sulla Nuvola. Il giornale dal vivo’, andata in scena nell’ambito di Riemergere, il programma di eventi ideato da Eur Culture per Roma e realizzato da Eur spa con la direzione artistica di Oscar Pizzo. “’Internazionale’ è un punto di riferimento nell’informazione e nella spiegazione del mondo in cui viviamo, che viene raccontato con intelligenza- ha detto l’ad di Eur spa, Antonio Rosati- L’idea nuova- ha quindi aggiunto- è stata quella di trasportare una rivista in forma teatrale e musicale. Ne è nata una collaborazione che durerà”.

ALL’EUR UN ALBERO DI NATALE CON 10.000 LUCI E IL ‘PRESEPE DEL RE’



Un albero di Natale alto 10 metri illuminato da 10.000 luci a led, posizionato sulla scalinata che conduce alla Basilica dei santi Pietro e Paolo, circondato dall’installazione ‘Flowers’ realizzata da Kifitalia, composta da 1.000 fiori luminosi di fibra ottica distesi lungo i lati. Ma non solo, per le festività al Palazzo dei Congressi è stato invece allestito ‘Il presepe del re e il sogno di un pastore’, realizzato con personaggi settecenteschi e ottocenteschi, appartenente alle ‘Collezioni dello Stato’. “Anche quest’anno Eur spa- ha detto il presidente Alberto Sasso- nell’ottica della sua missione di società di rigenerazione attiva sul territorio, ha ritenuto significativo, in accordo con il Municipio IX, contribuire alla realizzazione di un clima natalizio e di ricerca di serenità”.

FESTE TRA MUSICA E CINEMA CON CORO GOSPEL E INCANTO ORCHESTRA



Il dicembre dell’Eur si è chiuso con due appuntamenti che hanno catturato il pubblico di ogni età, fra musica e animazione. Alla ‘Nuvola’ lo straordinario concerto natalizio dei The Golden Voices of Gospel, ensemble che da oltre venti anni presenta la musica pastorale afroamericana sui palchi dei festival internazionali e nelle chiese di tutto il mondo, mentre il Palazzo dei Congressi ha fatto da cornice a un pomeriggio di cinema e note dedicato ai più giovani con la proiezione di ‘The Snowman’, opera di animazione cult con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra.