Voto rinviato in Libia, la conferma della commissione elettorale

ROMA – L’Alta commissione elettorale nazionale della Libia ha posticipato le elezioni previste per venerdì, rendendo noto che la Camera dei rappresentanti ha ora 30 giorni per decidere una nuova data. In un comunicato diffuso oggi l’organismo ha motivato la decisione con una serie di difficoltà legate anche all’impossibilità di risolvere problemi legati ad alcune candidature.



La decisione della Commissione è arrivata poche ore dopo che un comitato parlamentare istituito ad hoc aveva valutato come “impossibile” organizzare le consultazioni il 24 dicembre, come deciso a marzo nell’ambito del Forum di dialogo politico libico (Lpdf) mediato dalle Nazioni Unite. L’organismo, nonostante il crescente numero di episodi di violenza registrati negli ultimi giorni, ha comunque affermato di essere “completamente preparato dal punto di vista tecnico per organizzare il voto nella data fissata”.



