Agrigento, incendio in casa a Palma Montechiaro: muore bimba di 2 anni

PALERMO – Tragedia nella tarda serata di ieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove una bambina di due anni ha perso la vita nell’incendio della palazzina di tre piani in cui viveva con i genitori. La piccola Ginevra dormiva nella camera dell’ultimo piano. La mamma era al piano di sotto e non è riuscita a salvarla probabilmente a causa del fumo e delle fiamme che hanno fatto crollare il tetto.

Condoglianze alla famiglia e alla comunità di Palma di Montechiaro sono state espresse dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri e i vigili del fuoco.