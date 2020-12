VIDEO | La tribute band canta una canzone dei Queen e Brian May la condivide

BOLOGNA – Un regalo di Natale più bello forse i Queentet non potevano riceverlo. Già, perché questa band tributo ai Queen ha visto condividere il video in cui canta ‘Thank God it’s Christmas’ addirittura da Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen.

Ma andiamo con ordine. I Queentet, bolognesi, nascono nel 2009 e sono in tutto otto elementi: voce (Marco Bonvicini), chitarra (Cesare Cavalli), tastiere (Pierluigi Almeoni), basso (Daniele Nicodemi), batteria (Max Mugnani) e tre coriste (Elena Tosi, Chiara Proni, Simona Bacchilega). Qualche giorno fa decidono di cantare in video uno dei successi della loro band del cuore, ‘Thank God it’s Christmas’, un brano del 1984 scritto proprio da May insieme a Roger Taylor, il batterista dei Queen. Il video, che inizia con un’inquadratura di piazza Maggiore sotto la neve, è di quelli che ci siamo abituati a vedere da quando è iniziata la pandemia: ogni componente dei Queentet è a casa propria, tra gatti e addobbi natalizi, o in uno studio di registrazione, rigorosamente da solo, e grazie alla tecnologia gli otto membri riescono a cantare insieme. E ci riescono talmente bene da essere notati proprio da Brian May che qualche ora fa, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha condiviso il video commentandolo così: “Queen’s ‘Thanks God it’s Christmas’ covered by Queentet, Italy. Enjoy!”. E divertitevi anche voi a guardarlo.