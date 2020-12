I genitori di Giulio Regeni ringraziano i partigiani: “Resistono con noi”

ROMA – “È un’enorme emozione, vedere e sentire persone che hanno contribuito alla democrazia in Italia, con le loro azioni, il loro coraggio e le loro idee; uomini e donne che hanno resistito e che continuano a farlo, dalla nostra parte, per e con Giulio. Grazie!”. Paola e Claudio Regeni esprimono così la loro gratitudine ai partigiani, raggiunti attraverso il periodico ‘Patria Indipendente’, per la campagna promossa dall’ANPI #partigianipergiulio, attraverso la quale hanno chiesto giustizia al Presidente del Consiglio. “La vostra vita è storia, che trasmette e testimonia i valori fondanti la nostra Costituzione. Con riconoscenza, Paola e Claudio Regeni”, conclude il messaggio dei genitori di Giulio.





















