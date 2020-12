Da Fiorello a Mario Biondi, artisti siciliani cantano per solidarietà

ROMA – È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming e in digital download ‘Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)’, brano inedito cantato e suonato da artisti Siciliani.

Il singolo fa parte del progetto solidale ‘Sicilia Per L’Italia’ a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari italiani, promosso dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Giglio di Cefalù

‘Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)’ è un’iniziativa di promozione della salute e sensibilizzazione verso i corretti comportamenti da seguire in occasione delle festività natalizie per contrastare il coronavirus ed un’opera di solidarietà per trasmettere un messaggio di resilienza e speranza verso il futuro.

‘Sicilia per l’Italia’, con la canzone ‘Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)’, ha come ulteriore obiettivo quello di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che hanno sacrificato la propria vita in prima linea negli ospedali italiani, per le donazioni libere la Fondazione Giglio ha attivato un conto dedicato (IBAN:IT78Y0521643260000000091315) e una raccolta su Gofundme (http://gf.me/u/zdgknt). A questo scopo verranno devoluti anche i proventi del brano ‘Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)’.

Da oggi è disponibile anche il video ufficiale del brano, che vede coinvolti gli artisti: Carmen Consoli, Roy Paci, Nino Frassica, Rosario Fiorello, Mario Biondi, Mario Venuti, Suor Cristina, Giovanni Caccamo, Deborah Iurato, Loredana Errore, Mario Incudine, Kaballà, Ivan Segreto, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi, Roberta Finocchiaro, Silvia Salemi, Miele, Carlo Muratori, Daria Biancardi, Lidia Schillaci, Coro Interscolastico Vincenzo Bellini di Catania, Daniela Giambra, Picciotto, Massimo Youth Orchestra – Orchestra Giovanile del Teatro Massimo di Palermo, Patrizia Laquidara, Rosario Di Bella, Shakalab, Tony Canto, Vincenzo Spampinato, Caterina Anastasi e Manola Micalizzi dei Babil On Suite.

Il testo della canzone è di Kaballà, Vincenzina Cirillo e Lello Analfino, musiche di Kaballà, produzione artistica di Christian Rigano e produzione esecutiva di Nuccio La Ferlita e Alessandra Nalon.