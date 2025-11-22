Coppa Davis, dove e quando vedere la finale tra Italia e Spagna

BOLOGNA – Italia e Spagna si sono confrontate 14 volte in Coppa Davis, ma quella di domani sarà la prima partita che si disputa in 19 anni. L’ultimo match risale ai play-off del World Group nel 2006: allora i due capitani, David Ferrer e Filippo Volandri, giocarono nel tie. Volandri sconfisse nel primo incontro Tommy Robredo, ma la Spagna si aggiudicò i restanti quattro match per vincere 4-1 a Santander. Nell’ultima partita Ferrer sconfisse Andreas Seppi, anche se il tie era già deciso.

Salvo sorprese, a difendere i colori azzurri dovrebbero scendere ancora una volta in campo Matteo Berrettini, reduce da una striscia di 10 vittorie consecutive (contro Pablo Carreno Busta, 89 del ranking) e Flavio Cobolli contro Jaume Munar (l’ultimo scontro diretto quest’anno a Shanghai a favore dello spagnolo 7-5/6-1). Appuntamento alle 15 per il capitolo conclusivo della Davis 2025. Le partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Si inizia con il primo match singolare, a seguire il secondo match singolare e se necessario il match di doppio.

“L’Italia ha dei giocatori straordinari. Carlos non è qui perché è infortunato. Abbiamo fatto una grande settimana senza Carlos. Dobbiamo rimanere concentrati perché domani potrebbe essere un grande giorno per il team. Siamo consapevoli che giochiamo fuori casa, sappiamo che i 10.000 tiferanno per gli altri, ma possiamo vincere”, scandisce Ferrer nella conferenza stampa post match di oggi. “Volandri è un grande capitano e un buon amico. Merita tutto il resto, ma non domani“, conclude il capitano spagnolo.