sabato 22 Novembre 2025

Coppa Davis, dove e quando vedere la finale tra Italia e Spagna

Italia e Spagna si sono confrontate 14 volte in Coppa Davis, ma quella di domenica sarà la prima partita che si disputa in 19 anni

di Vania VorcelliData pubblicazione: 22-11-2025 ore 21:10Ultimo aggiornamento: 22-11-2025 ore 21:10

BOLOGNA – Italia e Spagna si sono confrontate 14 volte in Coppa Davis, ma quella di domani sarà la prima partita che si disputa in 19 anni. L’ultimo match risale ai play-off del World Group nel 2006: allora i due capitani, David Ferrer e Filippo Volandri, giocarono nel tie. Volandri sconfisse nel primo incontro Tommy Robredo, ma la Spagna si aggiudicò i restanti quattro match per vincere 4-1 a Santander. Nell’ultima partita Ferrer sconfisse Andreas Seppi, anche se il tie era già deciso.

Salvo sorprese, a difendere i colori azzurri dovrebbero scendere ancora una volta in campo Matteo Berrettini, reduce da una striscia di 10 vittorie consecutive (contro Pablo Carreno Busta, 89 del ranking) e Flavio Cobolli contro Jaume Munar (l’ultimo scontro diretto quest’anno a Shanghai a favore dello spagnolo 7-5/6-1). Appuntamento alle 15 per il capitolo conclusivo della Davis 2025. Le partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Si inizia con il primo match singolare, a seguire il secondo match singolare e se necessario il match di doppio.

“L’Italia ha dei giocatori straordinari. Carlos non è qui perché è infortunato. Abbiamo fatto una grande settimana senza Carlos. Dobbiamo rimanere concentrati perché domani potrebbe essere un grande giorno per il team. Siamo consapevoli che giochiamo fuori casa, sappiamo che i 10.000 tiferanno per gli altri, ma possiamo vincere”, scandisce Ferrer nella conferenza stampa post match di oggi. “Volandri è un grande capitano e un buon amico. Merita tutto il resto, ma non domani“, conclude il capitano spagnolo.

Leggi anche

Coppa Davis, la finale sarà Italia-Spagna. Germania battuta in doppio

di Vania Vorcelli

Coppa Davis, Cobolli indomito: Italia in finale. “Ho lottato col sangue alla bocca”

di Vania Vorcelli

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»