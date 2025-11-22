sabato 22 Novembre 2025

Vannacci: “Esercito europeo una farloccheria. E chi va a morire per ordine di Bruxelles?”

Lo scrive sui social l'europarlamentare della Lega

ROMA – “Esercito europeo? Parliamone. Un Esercito europeo rappresenterebbe un’ulteriore erosione della sovranità nazionale“. Lo scrive sui social l’europarlamentare Roberto Vannacci (Lega).

In un video aggiunge: “Ma l’idea di fare una difesa comune e un esercito comune europeo è una farloccheria. E chi lo comanda questo esercito comune? Macron? Chi lo comanda? Merz? E poi scusatemi, andiamo su una questione molto più di pancia. Signori, chi è che va a morire per un ordine dato Bruxelles? Ricordiamoci che ogni militare giura fedeltà alla patria”.

