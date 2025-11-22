Coppa Davis, la finale sarà Italia-Spagna. Germania battuta in doppio

BOLOGNA – Anche la finale della Coppa Davis, come accade spesso ultimamente nei tornei importanti, è una faccenda tra Italia e Spagna. Il doppio formato da Marcel Grenollers è Pedro Martinez porta al team iberico il punto decisivo contro la Germania e spalanca le porte della finalissima di domani contro l’Italia, che ieri ha eliminato il Belgio in semifinale. Non basta ai tedeschi schierare il numero tre del mondo, Alexander Zverev, che pure fa quello che deve fare e assicura un punto alla sua squadra. Lo score finale è 2-1 per le ‘furie rosse’.

Pablo Carreno Busta nel primo incontro del tie si rifà della sconfitta patita nei quarti dal ceco Jacub Mensik, regolando 6-4/7-6 Jan Struff, che torna a casa con due partite perse e nessun punto assicurato alla sua Germania. Carreno, 89 del ranking e bronzo olimpico 2020, si è fatto anche annullare due match point sul 5-4 nel secondo set. Si va al tie-break ed è un finale folle: Carreno finisce sotto 6-1, ma Struff sciupa tutto il vantaggio, facendosi recuperare e superare dallo spagnolo 8-6. È 1-0 per la Spagna. Tocca di nuovo al numero tre del mondo riportare il tie in equilibrio per dare alla Germania la chance di giocarsi al doppio la possibilità di accedere alla finale contro l’Italia.

Un ottimo Jaume Munar gioca alla pari con Alexander Zverev per tutto il primo set e si arrende solo al tie break (7-2). Nel secondo set lo spagnolo va avanti anche di un break, ma il tedesco rimedia quasi subito giocando un turno in risposta molto aggressivo. Il servizio, con la prima in campo l’83% delle volte, fa il resto. Munar non si arrende al top ten teutonico e lo porta di nuovo al tie-break. Anche stavolta, però, Zverev non sbaglia e chiude 7-5. La partita termina in due ore 7-6/7-6 per la Germania, che si porta 1-1 con la Spagna.

Il tie, ancora una volta, lo decidono i doppisti. La coppia spagnola parte con il booster e strappa subito il servizio a Kevin Krawietz e Tom Puetz. Doppio break e in 15 minuti lo score è 4-0 per la Spagna. Il primo set si chiude 6-2 in 32 minuti. Situazione ribaltata nel secondo set. Il duo iberico si incarta, la Germania prende il largo e chiude la frazione 6 a 3. La partita cambia ancora verso nel terzo set: gli spagnoli brekkano e difendono il vantaggio con le unghie e con i denti. Zverev , in panchina, si tiene la testa con le mani. Game, set match alla Spagna 6 a 4. L’insalatiera, dunque, sarà contesa tra i due paesi che annoverano il numero uno e numero due del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che seguiranno, però, i compagni a distanza. Carlitos si è già fatto sentire sui social per festeggiare la vittoria di oggi. “Vamooos. Grandi, a domani per la coppa”, esulta Alcaraz.