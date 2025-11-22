sabato 22 Novembre 2025

Gino Paoli ricorda Ornella Vanoni con un post social silenzioso ma carico di emozione

Nel giorno della sua scomparsa le ha dedicato un post su Instagram senza parole, solo una foto in bianco e nero

ROMA – Il cantautore Gino Paoli ha voluto omaggiare Ornella Vanoni con un gesto sobrio e potente sui social: il giorno dopo la sua scomparsa, le ha dedicato un post su Instagram senza parole, solo una foto in bianco e nero che li ritrae da giovani, con lei appoggiata al pianoforte mentre lui suona. A corredo dell’immagine un semplice cuore nero.

Nella descrizione del post non ci sono frasi né commenti: il silenzio scelto da Paoli diventa esso stesso un messaggio, un omaggio rispettoso e intimo. Più che un addio, il post sembra essere un “senza fine”, proprio come il titolo di una delle loro canzoni più famose. Il cuore nero e la fotografia – senza didascalia – suggeriscono dolore, rispetto, ma anche un’affettuosa celebrazione di un legame duraturo e profondo tra i due artisti.

IL RAPPORTO TRA PAOLI E VANONI

Gino Paoli e Ornella Vanoni sono stati legati da una relazione che ha attraversato gli anni 60 e ha alimentato grandi canzoni come Senza fine e Che cosa c’è. Nonostante la fine sentimentale del rapporto, rimase vivo fra loro un sentimento di stima e una connessione artistica che ha segnato in modo indelebile la musica italiana.

Il post ha scatenato una forte reazione sui social: migliaia di persone hanno commentato, ringraziando Paoli per aver reso omaggio a Vanoni “come si deve fare” e non con parole altisonanti, ma con un’immagine che parla di memoria, amore e musica.

