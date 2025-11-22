sabato 22 Novembre 2025

Elezioni Regionali: si vota in Campania, Puglia e Veneto

Seggi aperti domenica 23 e lunedì 24 novembre, rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Si vota per eleggere il Presidente e la Giunta regionale

di Serena TropeaData pubblicazione: 22-11-2025 ore 17:17Ultimo aggiornamento: 22-11-2025 ore 20:35

ROMA – Domenica 23 e lunedì 24 novembre sono chiamati al voto quasi 13 milioni di cittadini di tre regioni: Campania, Puglia e Veneto. I cittadini votano per eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i componenti del Consiglio Regionale.

Questa tornata elettorale, l’ultima per le regionali, rappresenta un banco di prova importante per le forze politiche nazionali: è infatti vista come un test sulla tenuta dell’attuale governo. De Luca in Campania, Emiliano in Puglia e Zaia in Veneto sono i tre governatori uscenti che non si sono potuti ri-candidare per la regola del limite dei due mandati consecutivi.

TUTTI I CANDIDATI REGIONE PER REGIONE

RegioneCandidato CentrodestraCandidato Centrosinistra / Campo LargoCandidati delle altre liste
CampaniaEdmondo Cirielli (Fdi, FI, Lega…) Roberto Fico (M5S + Pd + civiche) Nicola Campanile (Per- per le persone e la Comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi)
PugliaLuigi Lobuono (FdI, Lega, FI, Noi Moderati…) Antonio Decaro (PD, M5S, Verdi, civiche) Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) e Sabino Mangano (lAlleanza civile per la Puglia).
VenetoAlberto Stefani (Lega, FdI, FI, Udc…)Giovanni Manildo (PD, M5S, AVS…) Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Fabio Bui (Popolari per il Veneto), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare)

COME SI VOTA

Nelle due giornate i seggi saranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di valido documento di riconoscimento. Si può votare per il candidato presidente oppure per il presidente e per una lista collegata. Tracciando una X solo sul simbolo di una lista, il voto va anche al candidato presidente ad essa collegato. Si può votare per un candidato presidente e per una lista che sostiene un diverso candidato presidente. Per il Consiglio Regionale è possibile esprimere fino a 2 preferenze, purché di genere diverso. Viene eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.

