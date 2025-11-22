Il Capo di Stato Maggiore francese avverte: “Il Paese si prepari a perdere i suoi figli in un eventuale conflitto”

ROMA – Il generale Fabien Mandon, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, ha lanciato un monito forte durante il congresso dei sindaci di Francia, affermando che la nazione deve essere pronta ad accettare sacrifici molto dolorosi: “Dobbiamo preparare il Paese alla possibilità di perdere i nostri figli in un eventuale conflitto”, ha dichiarato.

Il messaggio di Mandon arriva in un momento di crescente allarme riguardo le tensioni con la Russia. Secondo il generale, la minaccia moscovita è reale e potrebbe concretizzarsi entro alcuni anni. Secondo il generale, la Francia dispone di “tutto il sapere, tutta la forza economica e demografica per dissuadere il regime di Mosca”, ma manca quella che lui chiama “forza d’anima” per sostenere il prezzo del conflitto: “Se il nostro Paese vacilla perché non è pronto ad accettare di perdere i suoi figli, oppure di soffrire economicamente, perché le priorità andranno alla produzione per la difesa, allora siamo a rischio”, ha detto.

La ministra delle Forze Armate, Catherine Vautrin, ha difeso Mandon, dicendo che esprime un punto di vista militare realistico nei confronti delle minacce crescenti e che è necessario “evitare lo scontro, ma prepararci ad esso”. Dall’opposizione, Jean-Luc Mélenchon ha criticato duramente il generale: secondo lui non spetta ai vertici militari invitare i cittadini a prepararsi alla guerra, perché le decisioni strategiche dovrebbero rimanere sotto il controllo delle autorità civili.