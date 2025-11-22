La premier Meloni partecipa al vertice dei Volenterosi sull’Ucraina

ROMA – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Johannesburg per partecipare ai lavori del Vertice G20. L’intervento del Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha introdotto la sessione di apertura, seguita dalla prima sessione di lavoro, dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile, dove il Presidente Meloni ha tenuto un intervento.

In seguito, a margine dei lavori del Vertice, il Presidente Meloni ha partecipato a una riunione della Coalizione dei Volenterosi sull’Ucraina, insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente del Consiglio europeo, Antònio Costa.

“ITALIA PRONTA A LAVORARE CON UE E USA PER PACE GIUSTA”

“In questo mondo interconnesso in cui viviamo, regrediamo in relazione agli altri. Lo abbiamo visto molto chiaramente negli ultimi anni con gli effetti del cambiamento climatico, la crisi pandemica, l’ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. E voglio dire che l’Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l’Italia sta già contribuendo in Medio Oriente a fissare un risultato fragile ma molto importante. In ogni caso, sappiamo che questi fenomeni hanno avuto un impatto ben oltre i confini in cui si sono verificati”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento alla prima sessione del G20.