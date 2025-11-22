Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

ROMA – Amici, colleghi e cittadini avranno l’occasione di rendere omaggio alla ‘signora della musica italiana’ nella sua città, Milano. La camera ardente per Ornella Vanoni sarà, infatti, allestita al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, nel capoluogo meneghino, un luogo simbolo per la cultura cittadina e per la cantante che lì aveva mosso le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo negli anni 50.

Ad annunciare la disposizione della camera ardente è stato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi che ha ricordato Vanoni con un post sui social.

I momenti per il pubblico di dare l’ultimo saluto all’artista sono fissati per: domenica 23 novembre, dalle ore 10:00 alle 14:00 e lunedì 24 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00. È probabile che i funerali si svolgano nel pomeriggio di lunedì, anche se al momento non è stata ancora resa nota alcuna conferma ufficiale.

IL CORDOGLIO DI MATTARELLA: “INTELLETTUALE, ARTISTA COLTA E VERSATILE”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana“.

MELONI: “PROFONDO CORDOGLIO, L’ITALIA PERDE UN’ARTISTA UNICA”

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L’Italia perde un’artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile“. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.