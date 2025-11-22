VIDEO| Annalisa scopre della morte di Ornella Vanoni alla fine del concerto di Roma: “Mi dispiace da impazzire”

ROMA – Erano ormai passate le 23 quando veniva comunicata la notizia della morte di Ornella Vanoni a 91 anni per un malore nella sua casa di Milano. Sui social, tanti artisti hanno espresso il loro dolore. Annalisa ne è venuta a conoscenza subito dopo aver terminato il primo dei due concerti del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I” al Palazzo dello Sport di Roma.

“È una notizia orribile. Mi dispiace da impazzire”, ha dichiarato durante un incontro con i giornalisti nel backstage. “Sono un po’ impreparata a commentare questa cosa- ha continuato commossa – è stata un’orrenda sorpresa. Non so cosa dire, se non che mi dispiace immensamente”. L’artista ha, poi, concluso: “Ornella era immensa in tutte le sue manifestazioni artistiche e umane. Le mando un abbraccio, spero che le arrivi”.