sabato 22 Novembre 2025

VIDEO| Annalisa scopre della morte di Ornella Vanoni alla fine del concerto di Roma: “Mi dispiace da impazzire”

La cantante visibilmente commossa nel backstage del Palazzo dello Sport dove ieri ha tenuto il primo dei due show del suo tour: "Era immensa", ha detto della 91enne scomparsa a Milano

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 22-11-2025 ore 12:00Ultimo aggiornamento: 22-11-2025 ore 12:00

ROMA – Erano ormai passate le 23 quando veniva comunicata la notizia della morte di Ornella Vanoni a 91 anni per un malore nella sua casa di Milano. Sui social, tanti artisti hanno espresso il loro dolore. Annalisa ne è venuta a conoscenza subito dopo aver terminato il primo dei due concerti del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I” al Palazzo dello Sport di Roma.

“È una notizia orribile. Mi dispiace da impazzire”, ha dichiarato durante un incontro con i giornalisti nel backstage. “Sono un po’ impreparata a commentare questa cosa- ha continuato commossa – è stata un’orrenda sorpresa. Non so cosa dire, se non che mi dispiace immensamente”. L’artista ha, poi, concluso: “Ornella era immensa in tutte le sue manifestazioni artistiche e umane. Le mando un abbraccio, spero che le arrivi”.

