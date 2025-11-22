sabato 22 Novembre 2025

VIDEO | Trump accoglie alla Casa Bianca il neo-sindaco di New York Mamdani: “Fascista? Puoi dirlo”

È stato un incontro che pochi si aspettavano tra il presidente degli Stati Uniti e il primo cittadino

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 22-11-2025 ore 11:10Ultimo aggiornamento: 22-11-2025 ore 11:49

ROMA – È stato un incontro che pochi si aspettavano tra Donald Trump e Zohran Mamdani: il presidente degli Stati Uniti ha accolto alla Casa Bianca il sindaco eletto di New York, nella speranza di trovare “punti in comune” su temi come la sicurezza, la casa e il costo della vita.

Trump ha riconosciuto il successo elettorale di Mamdani: “Ha portato avanti una campagna incredibile contro persone molto intelligenti… e le ha battute facilmente. Penso che sorprenderà alcuni conservatori”.

Per parte sua Mamdani ha sottolineato che, pur mantenendo le proprie posizioni, “abbiamo scelto di concentrare l’incontro non sui punti di disaccordo ma sullo scopo comune che abbiamo”.

Durante la conferenza stampa, un momento particolare ha catturato l’attenzione: un giornalista ha chiesto a Mamdani se considerasse Trump un fascista. Trump è intervenuto: “Puoi semplicemente dire di sì, non mi dispiace”. Mamdani ha risposto: “Va bene, sì”.

