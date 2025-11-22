sabato 22 Novembre 2025

Maltempo sull’Italia, aria artica e ciclone sul Mediterraneo: neve a bassa quota al Centro e venti forti

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese: oggi previsto miglioramento su buona parte del nord

22-11-2025

ROMA – Una massa d’aria molto fredda, in arrivo dalle latitudini artiche, sta scendendo verso il Mediterraneo centrale e ha dato origine a un vortice ciclonico profondo, responsabile dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia. Come segnala meteo.it, si tratta della perturbazione n. 8 del mese di novembre, associata a un marcato abbassamento delle temperature e a un peggioramento diffuso.

SABATO 22: SCHIARITE AL NORD, INSTABILITÀ AL CENTRO-SUD

Nella giornata di oggi, sabato 22, è previsto un miglioramento su buona parte del Nord, in particolare tra Nord-Ovest e Trentino Alto Adige, dove torneranno ampie schiarite. Il maltempo insisterà invece sul Centro-Sud, con piogge sulle regioni adriatiche, nelle aree interne del Centro, in Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna. Possibili precipitazioni anche in Umbria e, al mattino, in Toscana e nel Salento.

La neve potrà cadere fino ai 300-600 metri soprattutto sull’Appennino romagnolo e umbro-marchigiano, con fenomeni anche intensi. Non sono escluse gelate mattutine al Nord-Ovest.

Il contesto sarà decisamente invernale: temperature sotto la norma al Centro-Nord e in lieve calo anche al Sud. La giornata sarà accompagnata da venti forti, con Bora burrascosa sull’alto Adriatico e venti occidentali intensi sulle Isole. Mari molto mossi o agitati, fino a molto agitati il mare di Sardegna e i canali delle Isole.

